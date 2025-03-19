Столичных предпринимателей приглашают на третий поток курса "Путь к IPO"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичных предпринимателей приглашают на третий поток курса Московского инновационного кластера "Путь к IPO". Программа будет проходить в течение месяца в онлайн- и очном форматах. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Чтобы принять участие в обучении, необходимо подать заявку на платформе i.moscow до 10 апреля. После этого стартует обучение.

В рамках программы подготовки предусмотрены как теоретические, так и практические занятия. Предприниматели могут начать проходить теоретическую часть сразу после регистрации. Она будет проходить в формате онлайн-лекций на i.moscow.

Первый этап не имеет ограничений по количеству участников. Здесь слушатели узнают об основных этапах, требованиях и правилах размещения ценных бумаг. После этого участникам предстоит выполнить задания, которые помогут закрепить полученные знания и получить доступ к практической части.

К практической части могут присоединиться 40 компаний, которые входят в Московский инновационный кластер, имеют доход за 2024 год и завершили теоретический этап. Технологические предприниматели смогут посетить дополнительные мероприятия по теме и поработать над кейсами на индивидуальных встречах с экспертами рынка.

В рамках мероприятия выступят эксперты из компаний, которые размещают свои ценные бумаги на биржевом и внебиржевом рынках. В завершение участники смогут презентовать свои инвестиционные проекты по выходу на pre-IPO, IPO и выпуску облигаций.

Между тем выпускником первого и второго потоков программы стала крупнейшая сеть кофеен в Москве. Благодаря полученным знаниям и помощи специалистов, организация смогла привлечь инвестиции через специализированную платформу и с помощью известного инвестиционного брокера.

Помимо этого, сеть получила средства на запуск новых точек и усиление своих позиций на рынке specialty coffee (кофе высшего качества). Для участников этой компании участие в программе "Путь к IPO" стало значимым шагом на пути к расширению бизнеса и привлечению инвестиций.

Обучение помогло лучше понять принципы работы финансовых рынков, улучшить систему корпоративного управления и подготовиться к взаимодействию с инвесторами.

Между тем правительство Москвы проведет для столичных предпринимателей цикл практических семинаров, на которых эксперты расскажут о ключевых налоговых изменениях в законодательстве.

27 марта в столице пройдет семинар с участием действующих представителей розничной торговли. Эксперты расскажут о нововведениях на примере кейсов, актуальных для торгового бизнеса, и ответят на вопросы представителей сферы.