Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 ноября, 15:26

Общество
Главная / Истории /

Терапевт Людмила Лапа: рост продаж обезболивающих связан с последствиями COVID-19

"Страдает каждый орган": почему в России выросли продажи обезболивающих

Онлайн-продажи обезболивающих препаратов выросли в России на 21% за 9 месяцев, выяснили аналитики. Чем опасно злоупотребление такими таблетками и как их принимать безопасно, разбиралась Москва 24.

Больше боли?

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Россияне купили более 400 миллионов упаковок обезболивающих препаратов на более чем 117 миллиардов рублей за девять месяцев 2025 года. Это на 11% больше, чем в тот же период 2024-го, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на данные одной из консалтинговых компаний.

По информации аналитиков, россияне переходят на противовоспалительные препараты широкого спектра действия. Всего же в натуральном выражении продажи выросли на 21%, а в денежном – на 30%.

При этом четверть тех, кто заказывает обезболивающие в онлайн-аптеках или на маркетплейсах, делают четыре и более покупок в год. Интервал между покупками в среднем составляет 40 дней, выяснили эксперты одной из маркетинговых компаний. Кроме того, часто через онлайн-аптеки россияне вместе с обезболивающими приобретают, например, жаропонижающие, назальные капли или препараты для желудка.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о росте устойчивости населения к антибиотикам. Как отметил гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус, это создает угрозу здоровью каждой семьи в мире.

"Страны совершенствуют системы эпиднадзора за УПП (устойчивостью к противомикробным препаратам. – Прим. ред.), но нам необходимо использовать антибиотики ответственно", – рассказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

В связи с этим врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в разговоре с Москвой 24 предложил ввести "паспорта приема антибиотиков". Они помогут глобально отслеживать, какие препараты употреблялись пациентами ранее, отметил эксперт.

Виды боли

Фото: depositphotos/DmitryPoch

Рост продаж обезболивающих связан с последствиями COVID-19, высказала мнение в разговоре с Москвой 24 врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа.

У многих после болезни начались периодические болевые приступы в руках, ногах, голове. Обычно люди стараются заглушить это анальгетиками, но в такой ситуации они не способны помочь. Стоит принимать достаточно специфические нестероидные противовоспалительные препараты, которые назначают врачи.
Людмила Лапа
врач-терапевт высшей категории

Когда человек злоупотребляет любыми обезболивающими, возникает риск токсического гепатита, добавила терапевт.

"Страдает каждый орган, но больше всего достается печени. Также не исключена аллергизация. В случае анальгетиков она происходит быстрее: это одна из причин, по которым врачи начали назначать эти препараты реже", – уточнила Людмила Лапа.

Также при постоянном приеме обезболивающих у пациента смазывается общая картина болезни, предупредила врач.

"Сегодня ему помог один препарат, завтра – другой. Он хуже ощущает источник неприятных ощущений, не может сказать, когда началась боль, какой она интенсивности. В результате врачи вынуждены назначать больше обследований и анализов, чтобы найти конкретную причину", – резюмировала терапевт.

Врач-невролог, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов в беседе с Москвой 24 уточнил, что в медицине выделяется несколько видов боли. Один из них – рецепторная, которая возникает, например, при порезе или кариесе. В таком случае пациенту могут помочь нестероидные противовоспалительные препараты.

Еще одни вид – нейропатическая боль, когда повреждена нервная система. В таком случае врачи назначают противосудорожные препараты или антидепрессанты, уточнил эксперт.

"Третий тип болей – дисфункциональные, в основе которых чаще всего лежат стресс и депрессия. Человек, страдающий депрессией, в этот момент начинает испытывать неприятные ощущения в спине, голове, начинаются хронические боли. Именно с этим я бы связал увеличение продаж различных препаратов", – рассказал Гайфутдинов.

Пациенты нередко начинают постоянно пить обезболивающие, иногда абсолютно неконтролируемо. В обществе много факторов стресса, от которого люди испытывают истощение. Нередко это уходит в различные виды боли. Однако в этом случае полноценно снять ощущения таблетки неспособны.
Рустем Гайфутдинов
врач-невролог, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ

Когда пациент пьет лекарства согласно инструкции, в большинстве случаев серьезного вреда для организма не возникнет. Однако иногда за день может уходить целый блистер или упаковка препарата, что грозит проблемами с печенью и желудком, а также кратно повышает риск язвенной болезни. Также с более высокой вероятностью может развиться аллергическая реакция, предупредил Гайфутдинов.

"Пить препараты при болевых приступах можно, но не более нескольких дней и следуя инструкции. Если боль продолжается дольше или она постоянная, необходимо обратиться к врачу", – добавил невролог.

Также прием обезболивающих самостоятельно допустим, если человек уже был у специалиста и препарат согласован с медиком, заключил эксперт.

Читайте также


обществомедицинаистории

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика