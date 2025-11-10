Терапевт Людмила Лапа: рост продаж обезболивающих связан с последствиями COVID-19

Онлайн-продажи обезболивающих препаратов выросли в России на 21% за 9 месяцев, выяснили аналитики. Чем опасно злоупотребление такими таблетками и как их принимать безопасно, разбиралась Москва 24.

Больше боли?

Россияне купили более 400 миллионов упаковок обезболивающих препаратов на более чем 117 миллиардов рублей за девять месяцев 2025 года. Это на 11% больше, чем в тот же период 2024-го, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на данные одной из консалтинговых компаний.

По информации аналитиков, россияне переходят на противовоспалительные препараты широкого спектра действия. Всего же в натуральном выражении продажи выросли на 21%, а в денежном – на 30%.

При этом четверть тех, кто заказывает обезболивающие в онлайн-аптеках или на маркетплейсах, делают четыре и более покупок в год. Интервал между покупками в среднем составляет 40 дней, выяснили эксперты одной из маркетинговых компаний. Кроме того, часто через онлайн-аптеки россияне вместе с обезболивающими приобретают, например, жаропонижающие, назальные капли или препараты для желудка.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о росте устойчивости населения к антибиотикам. Как отметил гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус, это создает угрозу здоровью каждой семьи в мире.

"Страны совершенствуют системы эпиднадзора за УПП (устойчивостью к противомикробным препаратам. – Прим. ред.), но нам необходимо использовать антибиотики ответственно", – рассказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

В связи с этим врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в разговоре с Москвой 24 предложил ввести "паспорта приема антибиотиков". Они помогут глобально отслеживать, какие препараты употреблялись пациентами ранее, отметил эксперт.

Виды боли

Рост продаж обезболивающих связан с последствиями COVID-19, высказала мнение в разговоре с Москвой 24 врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа.





Людмила Лапа врач-терапевт высшей категории У многих после болезни начались периодические болевые приступы в руках, ногах, голове. Обычно люди стараются заглушить это анальгетиками, но в такой ситуации они не способны помочь. Стоит принимать достаточно специфические нестероидные противовоспалительные препараты, которые назначают врачи.

Когда человек злоупотребляет любыми обезболивающими, возникает риск токсического гепатита, добавила терапевт.

"Страдает каждый орган, но больше всего достается печени. Также не исключена аллергизация. В случае анальгетиков она происходит быстрее: это одна из причин, по которым врачи начали назначать эти препараты реже", – уточнила Людмила Лапа.

Также при постоянном приеме обезболивающих у пациента смазывается общая картина болезни, предупредила врач.

"Сегодня ему помог один препарат, завтра – другой. Он хуже ощущает источник неприятных ощущений, не может сказать, когда началась боль, какой она интенсивности. В результате врачи вынуждены назначать больше обследований и анализов, чтобы найти конкретную причину", – резюмировала терапевт.

Врач-невролог, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов в беседе с Москвой 24 уточнил, что в медицине выделяется несколько видов боли. Один из них – рецепторная, которая возникает, например, при порезе или кариесе. В таком случае пациенту могут помочь нестероидные противовоспалительные препараты.

Еще одни вид – нейропатическая боль, когда повреждена нервная система. В таком случае врачи назначают противосудорожные препараты или антидепрессанты, уточнил эксперт.

"Третий тип болей – дисфункциональные, в основе которых чаще всего лежат стресс и депрессия. Человек, страдающий депрессией, в этот момент начинает испытывать неприятные ощущения в спине, голове, начинаются хронические боли. Именно с этим я бы связал увеличение продаж различных препаратов", – рассказал Гайфутдинов.





Рустем Гайфутдинов врач-невролог, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Пациенты нередко начинают постоянно пить обезболивающие, иногда абсолютно неконтролируемо. В обществе много факторов стресса, от которого люди испытывают истощение. Нередко это уходит в различные виды боли. Однако в этом случае полноценно снять ощущения таблетки неспособны.

Когда пациент пьет лекарства согласно инструкции, в большинстве случаев серьезного вреда для организма не возникнет. Однако иногда за день может уходить целый блистер или упаковка препарата, что грозит проблемами с печенью и желудком, а также кратно повышает риск язвенной болезни. Также с более высокой вероятностью может развиться аллергическая реакция, предупредил Гайфутдинов.

"Пить препараты при болевых приступах можно, но не более нескольких дней и следуя инструкции. Если боль продолжается дольше или она постоянная, необходимо обратиться к врачу", – добавил невролог.

Также прием обезболивающих самостоятельно допустим, если человек уже был у специалиста и препарат согласован с медиком, заключил эксперт.

