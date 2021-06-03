В ФСВТС опровергли сообщения о высылке из Турции российских специалистов по С-400

Фото: Turkish Defence Ministry via AP, Pool
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ опровергла информацию СМИ о том, что Турция якобы намерена выслать российских технических специалистов, которые сопровождают контракт по С-400, для удовлетворения требования США прекратить присутствие российского персонала. Об этом сообщает РИА Новости.
"Возвращение российских технических специалистов, находящихся в Турции в связи с контрактом на С-400, будет осуществлено в соответствии с утвержденным графиком", – отметила пресс-секретарь службы Валерия Решетникова.
Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 в 2017 году, кроме того, поставки комплексов ПВО турецкой стороне выполнили летом – осенью 2019 года. Сделка вызвала кризис в отношениях Турции с Соединенными Штатами, в результате чего Вашингтон требовал взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA.
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