В НАТО обеспокоены испытаниями систем С-400 Турцией

Фото: AP/Turkish Defence Ministry

НАТО озабочена испытаниями российских зенитно-ракетных систем С-400 Турцией. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"НАТО озабочена всей ситуацией вокруг приобретения С-400", – заявил он.

Ранее турецкие СМИ распространили видео, на котором запечатлен пуск ракеты в районе черноморского Синопа, где, предположительно, проходят испытания ЗРК С-400.

Также сообщалось, что США могут выкупить российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, находящиеся на вооружении турецкой армии. Такое предложение содержится в законодательной инициативе, предложенной в сенате.

Поставки российских С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции и США, начались в июле 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и приобрести американские комплексы Patriot.

При этом Белый дом грозил отменить продажу Турции F-35, а также ввести ограничительные меры. Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры с Россией.