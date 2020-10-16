СМИ сообщили об испытаниях Турцией ЗРК С-400

Фото: AP/Turkish Defence Ministry

Турецкие СМИ распространили видео, на котором запечатлен пуск ракеты в районе черноморского Синопа, где, предположительно, проходят испытания ЗРК С-400. Публикация появилась в местном военном журнале M5.

"Первые стрельбы систем С-400 произведены в Синопе", – говорится в подписи к видео.

Турция ранее выпустила международное оповещение НАВТЕКС (Navtex) о проведении учений с 13 по 17 октября.



Video reportedly portraying the test launch of #Turkey’s S-400 System in Sinop. pic.twitter.com/d5Foc0K9aI — Aurora Intel (@AuroraIntel) October 16, 2020

Ранее сообщалось, что США могут выкупить российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, находящиеся на вооружении турецкой армии. Такое предложение содержится в законодательной инициативе, предложенной в Сенате.

Отмечалось, что это позволит США и Турции выйти из тупиковой ситуации по вопросу участия Анкары в программе по производству истребителей F-35 Lightning II.

Однако в другом проекте предлагается ввести против Турции санкции. При этом сама газета скептически оценивает вероятность вступления в силу обеих поправок.

Поставки российских С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции и США, начались в июле 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и приобрести американские комплексы Patriot.

При этом Белый дом грозил отменить продажу Турции F-35, а также ввести ограничительные меры. Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры с Россией.