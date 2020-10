СМИ сообщили об испытаниях Турцией ЗРК С-400

Турецкие СМИ распространили видео, на котором запечатлен пуск ракеты в районе черноморского Синопа, где, предположительно, проходят испытания ЗРК С-400. Публикация появилась в местном военном журнале M5.

"Первые стрельбы систем С-400 произведены в Синопе", – говорится в подписи к видео.

Турция ранее выпустила международное оповещение НАВТЕКС (Navtex) о проведении учений с 13 по 17 октября.



Video reportedly portraying the test launch of #Turkey’s S-400 System in Sinop. pic.twitter.com/d5Foc0K9aI