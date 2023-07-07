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06:54

Политика

Компания BrahMos ведет переговоры о продаже ракетных комплексов с шестью странами

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Совместное индийско-российское предприятие BrahMos Aerospace ведет переговоры с шестью странами на продажу ракетных комплексов. Об этом сообщил директор по экспорту компании Правин Патхак в интервью РИА Новости.

По его словам, в некоторых странах переговоры находятся уже на более продвинутом уровне, то есть фактически идет предконтрактная работа.

Патхак добавил, что речь идет о странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Среднего Востока, однако называть конкретные государства он не стал.

В марте этого года СМИ сообщали о том, что Иран завершил подписание контракта по закупке российских истребителей Су-35.

После этого в постпредстве Ирана при ООН подчеркнули, что между Тегераном и Москвой "абсолютно нет военного сотрудничества". Там также уточнили, что данная сделка никак не относится к проводимой Россией спецоперации на Украине.

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