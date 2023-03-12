Иран завершил оформление сделки по закупке у России истребителей Су-35 – СМИ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Иран завершил подписание контракта по закупке российских истребителей Су-35. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

В издании уточняется, что это объявление сделало постоянное представительство республики при ООН.

"После октября 2020 года, когда запрет на продажу обычных вооружений Ирану был снят в соответствии с резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН, Иран, наконец, согласился их приобрести", – указано в сообщении.

В постпредстве Ирана подчеркнули, что между Тегераном и Москвой "абсолютно нет военного сотрудничества". Там также уточнили, что данная сделка никак не относится к проводимой Россией спецоперации на Украине.

Подробности контракта не раскрываются.

Ранее глава Минобороны США Ллойд Остин обвинил Россию в беспрецедентном военном сотрудничестве с Ираном. По его словам, в ответ на поддержку Ирана по Украине Россия предложила Ирану беспрецедентное военное сотрудничество, в том числе по ракетам и ПВО.

В CNN утверждают, что Москва передала в Тегеран для изучения часть захваченного на Украине оружия производства США. По данным телеканала, Россия доставляла противотанковые комплексы Javelin и зенитные комплексы Stinger для их демонтажа и анализа.

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