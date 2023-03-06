Путин обсудил с президентом Ирана совместные инфраструктурные проекты

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Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Об этом информирует сайт Кремля.

"С обеих сторон была дана позитивная оценка уровня и динамики развития российско-иранских отношений. Обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия в различных областях, включая реализацию совместных инфраструктурных проектов", – говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что стороны договорились о поддержании будущих контактов.

Кроме того, российский лидер провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Главы двух государств обсудили практические аспекты развития взаимовыгодного двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Также Путин и Токаев выразили приверженность укреплению отношений России и Казахстана и договорились поддерживать контакты.

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