Сербия закупит 18 вертолетов россисйкого производства

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Сербия в 2022 и 2023 годах закупит 30 вертолетов, в том числе 18 машин российского производства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента республики Александра Вучича.

"Ожидаем в общей сложности 30 вертолетов, из них 11 H-145 (производства компании Airbus – Прим. ред.), четыре Ми-35, три Ми-17, плюс 11 подержанных Ми-35, которые мы купим у одной из стран Европейского союза. Так что мы станем региональной вертолетной силой", – сказал он.

Ранее сообщалось, что власти Турции допустили вероятность покупки российских истребителей Су-35 и Су-57, если США остановят продажу F-16.

До этого президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что США предложили турецкой стороне закупить F-16 в связи с исключением страны из программы по производству новейших истребителей F-35.

