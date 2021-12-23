Индонезия отказалась от покупки российских истребителей Су-35 – СМИ

17:17
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Из-за нехватки бюджетных средств власти Индонезии отказались от приобретения 11 многофункциональных российских истребителей Су-35. Об этом сообщил начальник штаба ВВС Индонезии Фаджара Прасетьо, пишет портал CNN Indonesia.
"С тяжелым сердцем мы вынуждены отменить планы по покупке истребителей Су-35, потому что, как мы изначально говорили, развитие военной мощи зависит от вопроса бюджетных средств", – говорится в сообщении.
Известно, что правительство Индонезии планирует возможное приобретение американских истребителей Boeing F-15 EX и французских Rafale.
В начале 2018 года сообщалось о подписании контракта с Джакартой на поставку 11 истребителей Су-35 на сумму 1,1 миллиарда долларов. В июле 2019 года посол Индонезии в РФ Мохамад Вахид Суприяди сообщил, что задержка его реализации связана со сложностью торговой схемы.
Ранее сообщалось, что власти Турции допустили вероятность покупки российских истребителей Су-35 и Су-57, если США остановят продажу F-16.
До этого президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что США предложили турецкой стороне закупить F-16 в связи с исключением страны из программы по производству новейших истребителей F-35.
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