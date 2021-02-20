Прокурор попросила суд зачесть проведенное Навальным время под домашним арестом

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Прокурор Екатерина Фролова попросила Мосгорсуд зачесть проведенное Алексеем Навальным время под домашним арестом в срок наказания по делу "Ив Роше".

"Прошу оставить жалобу защиты Навального без удовлетворения. Вместе с тем прошу изменить решение Симоновского суда и зачесть в срок наказания время, проведенное им под домашним арестом с момента приговора Замоскворецкого суда по его делу до вступления приговора в силу", – сказала Фролова.

В субботу в Бабушкинском суде в выездном формате началось заседание Мосгорсуда, на котором рассматривают жалобы защиты Навального на замену ему условного срока по делу "Ив Роше" реальным. Жалобу рассматривает судья Дмитрий Балашов.

2 февраля Навальному заменили условное наказание на реальный срок с отбыванием наказания в колонии общего режима. Уточнялось, что ему будет засчитано время пребывания под домашним арестом.

Таким образом, в колонии он проведет 2 года и 8 месяцев. До задержания он был объявлен в розыск. Такое решение принято из-за того, что Навальный неоднократно нарушал условия испытательного срока.