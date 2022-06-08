В Латвии заигрались с запретами русского языка – Захарова

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Власти Латвии слишком увлеклись принятием законов о запрете русского языка, потеряв доверие собственного населения, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала одобренные латвийским правительством поправки в законодательство об образовании, предусматривающие переход всей образовательной системы республики на латышский язык в течение трех лет.

"Они просто доиграются, мне кажется. Они просто настолько заигрались и настолько не чувствуют настроения в собственном обществе, что они просто идут тем же самым изощренным путем, которым, например, мы видим, шли другие страны, спровоцировав кризисы уже безвозвратные, то есть те, которые нельзя отыграть назад и вывести ситуацию в прежнее время", – сказала она в эфире радио Sputnik.

По мнению Захаровой власти Латвии издеваются над здравым смыслом и исторической памятью народа. Она подчеркнула, что такие действия приведут к кризисным явлениям в обществе.

"Так нельзя. По-разному можно, можно заигрывать, наверное, где-то перегибать в какой-то степени ситуацию в свою пользу, но это уже не моделирование общества в пользу какого-то такого внутреннего доморощенного национализма, это уже просто издевательство над людьми", – добавила Захарова.

Ранее МИД РФ выразил послу Латвии в Москве Марису Риекстиньшу протест в связи решением сейма, согласно которому разрешается снос памятника освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. По словам Марии Захаровой, Москва оставляет за собой право принять контрмеры в ответ на данное решение латвийского парламента.