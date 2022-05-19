МИД РФ выразил протест послу Латвии из-за решения по советским памятникам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
МИД России выразил послу Латвии в Москве Марису Риекстиньшу протест в связи решением сейма, согласно которому разрешается снос памятника освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. Об этом говорится в комментарии официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой.
По ее словам, Москва оставляет за собой право принять контрмеры в ответ на данное решение латвийского парламента.
Захарова подчеркнула, что российская сторона видит основания для постановки вопроса о международно-правовой ответственности Латвии, которая выражается, в частности, в обязанности возместить причиненный вред, в том числе в форме компенсации ущерба.
Ранее латвийский парламент разрешил снос памятника освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. Сейм проголосовал за законопроект, прекращающий действие 13-й статьи латвийско-российского договора, обеспечивающего сохранность мемориальных сооружений. Так, юридическое препятствие для сноса устранено. Однако решение о сносе монумента должна была принять Рижская дума.
Импровизированный памятник освободителям Риги появился у посольства Латвии в Москве
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