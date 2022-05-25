Захарова сообщила, что РФ ответит на враждебные действия в отношении российских СМИ

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Россия ответит на возможные недружественные действия в отношении отечественных средств массовой информации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы действительно будем отвечать на все недружественные действия в отношении российских СМИ... Мы будем отвечать, конечно, на многое несимметрично", – приводит RT ее слова.

Захарова уточнила, что в данный момент разрабатываются меры в отношении журналистов из англосаксонских СМИ.

Ранее сообщалось, что законопроект о зеркальном ответе на действия дискриминирующих российские СМИ государств принят Госдумой в первом чтении.

Документ предусматривает внесение в закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ" изменение, наделяющее генпрокурора или его заместителей полномочиями на принятие решения о запрете в РФ деятельности зарубежного СМИ при недружественных решениях в отношении российских СМИ за границей. Речь идет об ограничении или запрете их деятельности.

