МИД РФ выразил протест по недопуску делегации на заседание о борьбе с распространением ОМУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

МИД РФ выражает протест в связи с недопуском российской делегации на мероприятие в рамках Инициативы по борьбе с распространением ОМУ (Оружия массового поражения. – Прим. ред.). Заявление ведомства приводится на официальном сайте.

"Возмущены фактом отзыва Италией ранее направленного России приглашения на открывающееся 26 октября в Риме заседание Группы экспертов по оперативным вопросам (ГЭОВ) Инициативы по борьбе с распространением ОМУ (ИБОР). Выражаем решительный протест", – высказалась официальный представитель министерства Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Россия является полноправным членом Группы экспертов по оперативным вопросам. Делегация страны активно участвует в деятельности организации и отстаивает принципы ее эффективности и легитимности.

По словам Захаровой, действия Италии рассматриваются как недружественные и провокационные. Она также назвала шаги, имеющие своей целью "изоляцию" России, неприемлемыми и деструктивными.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Россия с настоящего момента дистанцируется от любых пониманий и договоренностей государств – участников предстоящего римского заседания. Также дипломат подтвердила приверженность страны делу нераспространения оружия массового поражения.

Ранее министерство иностранных дел РФ направило ноту протеста министерству иностранных дел Швейцарии в связи с осквернением памятника Александру Суворову и его сподвижникам. В ведомстве назвали вандализмом изображенные на монументе свастики.

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