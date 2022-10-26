Россия уведомила США о планах провести учения стратегических сил – Пентагон

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Вашингтон получил от Москвы уведомление о планах России провести стратегические учения "Гром", заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Да, Соединенные Штаты были поставлены в известность", – сказал он в ходе брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Райдера, уведомление было направлено в рамках выполнения Россией своих обязательств по контролю над вооружениями.

Представитель Пентагона назвал запланированные Москвой учения "рутинными и ежегодными", однако отметил, что в США продолжают следить за российскими маневрами.

Ранее сообщалось, что НАТО проведет плановые ядерные учения "Стойкий полдень". Они пройдут с 17 по 30 октября.

Как утверждали в Североатлантическом альянсе, участие в маневрах примут 14 стран и до 60 самолетов военного назначения, однако боевое оружие не будет использоваться.

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