НАТО заявила, что ядерные учения будут проводиться без боевого оружия

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НАТО заявила, что плановые ядерные учения "Стойкий полдень" (Steadfast Noon) будут проводиться без использования боевого оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Альянса.

"Боевое оружие не будет использоваться", – следует из текста обращения.

Плановые мероприятия состоятся в период с 17 по 30 октября, следует из заявления НАТО. Участие в учениях примут 14 стран и до 60 самолетов военного назначения.

Согласно документу, полеты в рамках учений будут осуществляться в том числе над Бельгией, Северным морем и Великобританией.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что учения, организованные НАТО, не связаны со специальной военной операцией на Украине.

По его словам, мероприятия проводятся ежегодно и были запланированы еще до событий на Украине. Кирби добавил, что учения будут проходить на расстоянии 600 миль от России.

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