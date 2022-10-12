В МИД РФ заявили протест посольству Японии из-за совместных с США учений

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Министерство иностранных дел России заявило решительный протест посольству Японии в Москве из-за совместных с США учений. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

По данным министерства, испытания реактивных систем залпового огня HIMARS прошли 10 октября на полигоне Яусубэцу, расположенном недалеко от российских границ. При этом на этапе создания указанной площадки Токио заверяло в отсутствии планов использовать ее для испытаний дальнобойных вооружений.

"Таким образом, перед нами еще один наглядный пример реальной "цены" заявлений официального Токио. Особое недоумение вызывает увязка японскими СМИ, представители которых, как выяснилось, были допущены на полигон, проведения тренировочных мероприятий с "российской агрессией на Украине", – говорится в сообщении.

В Москве рассматривают американо-японские учения как вызов обеспечению безопасности Дальневосточного региона России. В МИД призвали немедленно прекратить испытания.

В министерстве добавили, что Японию предупредили о неизбежности ответных мер на эти действия.

Ранее сообщалось, что США и Южная Корея запустили по две ракеты ATACMS в сторону Японского моря для сдерживания провокаций КНДР. Задействованная республикой "Хенму-2" не смогла выйти на нормальную траекторию полета и упала на территории базы. В результате инцидента никто не пострадал.



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