В Белом доме заявили, что учения НАТО не связаны с событиями на Украине

Фото: depositphotos/shmeljov

Предстоящие учения ядерных сил НАТО не связаны с событиями на Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, Альянс проводит такие учения каждый год в это время. Кроме того, добавил Кирби, они были запланированы еще до начала спецоперации на Украине.

Он пояснил, что в учениях будут задействованы самолеты без боевых зарядов.

"США будут участвовать различными способами, в том числе предоставят бомбардировщики B-52, принимают участие 14 стран НАТО. Проходить они будут на расстоянии 600 миль от России", – приводит слова Кирби ТАСС.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не считает, что давно запланированные учения по "ядерному сдерживанию" стоит отменить из-за конфликта на Украине. По его словам, эти мероприятия позволяют убедиться, что ядерное сдерживание Альянса остается безопасным, надежным и эффективным. Генсек добавил, что ежегодные учения Steadfast Noon (в переводе "Стойкий полдень". – Прим. ред.) пройдут на следующей неделе.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!