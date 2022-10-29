Посол РФ назвал новые антироссийские санкции Канады бессмысленными

Фото: depositphotos/Kordin

Новые санкции против России, объявленные канадскими властями, носят бессмысленный и символический характер, заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов.

"Очередной бессмысленный, абсурдный антироссийский, враждебный шаг кабинета [канадского премьера Джастина] Трюдо", – сказал дипломат в интервью РИА Новости.

По словам Степанова, канадские власти продолжают в автоматическом режиме штамповать санкции, которые не окажут никакого влияния ни на тех, против кого они введены, ни на Россию в целом. Посол подчеркнул, что Москва обязательно соразмерно ответит на данные санкции, действуя по принципу взаимности.

В пятницу, 28 октября, Канада внесла в санкционный список еще 35 россиян и 6 юридических лиц РФ. Среди них – председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, вице-премьер Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Ограничительные меры также коснулись компаний "Лукойл", "Трансойл", "Согаз" и "Национальной нерудной компании".

Западные страны усилили санкционное давление на Москву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!