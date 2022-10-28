Канада расширила санкции в отношении России

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Канада внесла в санкционный список еще 35 россиян и 6 юридических лиц РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на канадского премьер-министра Джастина Трюдо.

Среди них – руководители компании "Газпром" и шесть компаний энергетического сектора. Так, в санкционный список были включены председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, вице-премьер Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Ограничительные меры также коснулись компаний "Лукойл", "Трансойл", "Согаз" и "Национальной нерудной компании".

Ранее Канада ввела санкции против помощника президента РФ Владимира Мединского, народного артиста России Сергея Безрукова и актера театра и кино Владимира Машкова. Всего в новый черный список попали 34 физлица из РФ.

Среди них – также певец и депутат Госдумы Дмитрий Певцов, журналисты Павел Гусев, Наиля Аскер-заде, Кирилл Клейменов, Андрей Кондрашов, Дмитрий Губерниев и Тина Канделаки. Под санкциями Канады также оказался телеканал "Звезда".

До этого Канада ввела санкции против 62 физлиц и одного оборонного предприятия из РФ. В черный список попала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Также санкции затронули концерн "Автоматика", который является частью "Ростеха".

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



МИД РФ внес в черный список 41 гражданина Канады

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