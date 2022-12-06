Посол РФ в Болгарии рассказала о блокировке протестующими ее автомобиля в Софии

Фото: телеграм-канал "Посольство России в Болгарии"

Протестующие в Софии заблокировали служебный автомобиль посла РФ в Болгарии Элеоноры Митрофановой рядом с посольским храмом. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Митрофановой, угрозы ситуация не представляла. Она пояснила, что участвовала в торжественной службе в храме Святителя Николая Чудотворца по случаю семидесятилетия подворья Патриарха Московского и всея Руси в болгарской столице.

"Церковь была блокирована с одной стороны, там были полицейские, какой-то большой опасности, мне кажется, все это не представляло. Пытались они шумом как-то помешать литургии, но, конечно, этого не произошло, была замечательная литургия. Я вышла через другой вход этого храма и позвонила шоферу, который сказал, что машина блокирована, не выпускают эти протестующие", – сообщила она.

Посол добавила, что ничего страшного не произошло – она уехала на другой машине. Позже ее автомобиль отпустили и он приехал в диппредставительсто России.

Дипломат отметила, что в Болгарии есть "украинская общественность", которая периодически предпринимает попытки совершить провокации перед посольством или посольским храмом. Она заметила, что при этом дипломаты в стране не подвергаются сильному давлению, поскольку сами болгары хорошо относятся к русским и очень гостеприимны.

Ранее стало известно, что протестующие заблокировали русскую церковь в Болгарии, где находились посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова, митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) и лидер партии "Альтернатива болгарского возрождения" Румен Петков.

Люди протестовали против визита председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата. Собщалось, что они выкрикивают антироссийские лозунги, а у входа в храм стоят правоохранители.

В российском посольстве рассказали, что сообщение преувеличено. Дипмиссия отметила, что возле церкви была небольшая демонстрация, участники которой считали, что служба была посвящена победе ВС РФ на Украине.

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