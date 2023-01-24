Солдаты ВСУ массово отказываются выходить на позиции под Гуляйполем – Рогов

Фото: ТАСС/Александр Река

Украинские военные второй день отказываются выходить на позиции под Гуляйполем, где продолжаются боевые действия. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Вчера и сегодня началось: произошел массовый отказ боевиков из 102-й бригады теробороны ВСУ из Ивано-Франковска выполнять приказы по выдвижению на боевые позиции под Гуляйполем", – рассказал он.

По его словам, военнослужащие 102-й бригады стоят на второй линии, а на первой – мобилизованные из подконтрольной Киеву части Запорожской области. Солдаты теробороны должны были оборудовать огневые позиции и опорные пункты в селах Малиновка и Червоном, но отказались.

"Они сказали, что пусть это делают запорожские, пусть они тут умирают, почему мы это должны делать", – добавил Рогов.

В беседе с ТАСС он также рассказал, что аналогичным образом ведут себя националисты из батальона "Азов" (организация признана террористической и запрещена в РФ). По его словам, во время боев в Донбассе тем отдали приказ идти вперед, но они не стали, в итоге их поставили в качестве заградотрядов.

Ранее Рогов сообщил, что российские войска смогли отодвинуть линию огня от мирных городов и сел в Запорожской области. ВС РФ выбили украинских солдат из некоторых населенных пунктов, откуда наносились удары, пояснил он.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Войска РФ отодвинули линию обстрела от населенных пунктов в Запорожской области

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