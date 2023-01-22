Два офицера элитного спецподразделения ВСУ перешли на сторону России – Рогов

Фото: depositphotos/palinchak

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что два офицера элитного спецподразделения украинской армии перешли на российскую сторону. Об этом он рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"Еще до начала нашего наступления несколько десятков солдат ВСУ перешли на мирную сторону. Сегодня их примеру последовали два офицера элитного спецподразделения", – говорится в его публикации.

Ранее Рогов заявил, что с середины декабря как минимум несколько десятков солдат территориальной обороны ВСУ перешли на сторону России на запорожском направлении. Он уточнил, что речь идет о бойцах, которых "силой заставляли воевать".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

ВСУ продолжают наносить удары по жилым кварталам Донецка

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!