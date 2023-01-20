Десятки солдат ВСУ перешли на сторону РФ за месяц в Запорожской области – Рогов

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Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что с середины декабря как минимум несколько десятков солдат территориальной обороны ВСУ перешли на сторону России на запорожском направлении.

"Резко увеличилось число переходов <...> людей на сторону России в Запорожской области", – приводит его слова ТАСС.

Рогово уточнил, что речь идет о солдатах, которых "силой заставляли воевать". Он подчеркнул, что факты перехода на запорожском направлении стали регулярным явлением.

Ранее Рогов сообщал, что Вооруженные силы России взяли под оперативный контроль четыре населенных пункта под Ореховом в Запорожской области. По его словам, украинские подразделения отошли на вторую линию обороны, Орехов пока находится под контролем ВСУ.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВС РФ взяли под оперативный контроль четыре населенных пункта у города Орехова

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