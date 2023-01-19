ВС РФ взяли под контроль 4 населенных пункта в Запорожской области – Рогов

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России взяли под оперативный контроль четыре населенных пункта под Ореховом в Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, украинские подразделения отошли на вторую линию обороны, боестолкновения в районе продолжаются. Рогов добавил, что Орехов пока находится под контролем ВСУ.

16 января Рогов сообщал, что Киев перебросил часть сил с запорожского участка фронта на восточное направление, оставив на линии соприкосновения только некоторые элитные подразделения ВСУ, иностранного легиона и Нацгвардии.

Ранее в министерстве обороны РФ сообщили, что ВС России заняли более выгодные позиции на южнодонецком направлении, уничтожив порядка 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

Кроме того, в Галицыновке, Красногоровке и Новельском в Донецкой Народной Республике ВС РФ ликвидировали до 80 бойцов ВСУ, а также две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три французские самоходные артиллерийские установки.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВС РФ взяли под оперативный контроль четыре населенных пункта у города Орехова

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