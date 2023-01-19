19 января, 23:34Политика
ВС РФ взяли под контроль 4 населенных пункта в Запорожской области – Рогов
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Вооруженные силы России взяли под оперативный контроль четыре населенных пункта под Ореховом в Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов, передает РИА Новости.
По его словам, украинские подразделения отошли на вторую линию обороны, боестолкновения в районе продолжаются. Рогов добавил, что Орехов пока находится под контролем ВСУ.
16 января Рогов сообщал, что Киев перебросил часть сил с запорожского участка фронта на восточное направление, оставив на линии соприкосновения только некоторые элитные подразделения ВСУ, иностранного легиона и Нацгвардии.
Ранее в министерстве обороны РФ сообщили, что ВС России заняли более выгодные позиции на южнодонецком направлении, уничтожив порядка 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.
Кроме того, в Галицыновке, Красногоровке и Новельском в Донецкой Народной Республике ВС РФ ликвидировали до 80 бойцов ВСУ, а также две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три французские самоходные артиллерийские установки.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ВС РФ взяли под оперативный контроль четыре населенных пункта у города Орехова
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