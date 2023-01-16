Киев отвел часть войск с участка фронта в Запорожской области – Рогов

Фото: Минобороны РФ

Киев перебросил часть сил с запорожского участка фронта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя местного движения "Мы вместе с Россией", члена главного совета администрации региона Владимира Рогова.

"Режим (президента Украины Владимира. – Прим. ред.) Зеленского отвел часть войск с нашего направления, перебросив их на восточное направление, в район Соледара и Артемовска", – заявил он.

Также Рогов подчеркнул, что на участке линии соприкосновения остались только некоторые элитные подразделения ВСУ, иностранного легиона и Нацгвардии. Кроме того, там присутствует территориальная оборона.

Ранее стало известно, что два батальона Вооруженных сил Украины бросили позиции в Артемовске и Соледаре в связи с нехваткой боеприпасов. Эти сведения подтвердил командир танка 24-й танковой механизированной бригады ВСУ с позывным Бурштин. По его словам, за две недели его рота сократилась с шести боеспособных танков до одного.

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