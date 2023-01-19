Российские военные заняли выгодные рубежи на южнодонецком направлении – МО РФ

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России заняли более выгодные позиции на южнодонецком направлении. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"В ходе наступательных действий подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи и уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", – говорится в сообщении.

В Галицыновке, Красногоровке и Новельском в ДНР российские военные ликвидировали до 80 бойцов ВСУ, а также 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 3 французские самоходные артиллерийские установки и другую военную технику украинской армии.

В ходе наступательных действий военнослужащие России вывели из строя радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства.

На краснолиманском направлении российские военные нейтрализовали более 60 солдат украинской армии и некоторые виды военной техники.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о замедлении военных действий. По его словам, в зимнее время года солдатам свойственна усталость, которая сказывается на интенсивности боевых действий.



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