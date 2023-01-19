Зеленский заявил о замедлении военных действий на Украине

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Боевые действия на Украине замедлись из-за усталости сторон, заявил украинский президент Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Так он ответил на вопрос журналистов о текущей ситуации в зоне проведения российской специальной военной операции. При этом репортер, задавший вопрос, заявил, что обстановка на поле боя "больше похожа на тупик".

"Война действительно замедляется зимой. Это правда. Есть понятные обстоятельства и понятные причины. Все устают", – приводит слова Зеленского РИА Новости.

18 января в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Соль в Донецкой Народной Республике. За сутки военные РФ ликвидировали около 90 солдат ВСУ, уничтожили три боевые бронемашины, гаубицу "Мста-Б" и РСЗО "Град".

Накануне Владимир Путин заявил, что победа России в специальной военной операции на Украине неизбежна. Глава государства подчеркнул, что одержать ее помогут единство, сплоченность и мужество народа, а также героизм.



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