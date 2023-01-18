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Чеченские бойцы штурмом взяли опорный пункт ВСУ на марьинском направлении – Кадыров
Фото: телеграм-канал "Kadyrov_95"
Бойцы полка спецназначения "Север-Ахмат" штурмом взяли опорный пункт украинской армии на марьинском направлении, включая укрепленные позиции, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Уничтожена большая часть живой силы противника, внушительное количество бойцов ВСУ взято в плен. <...> Захват укрепрайона – блестящий результат наших воинов", – написал он в своем телеграм-канале.
По словам Кадырова, данный рубеж является стратегически важным на марьинском фронте. Узел сопротивления состоял из окопов, замаскированных блиндажей, стрелковых защитных сооружений и располагался в выгодной для врага местности, уточнил он.
Глава Чечни также опубликовал видеозапись, на которой бойцы "Север-Ахмата" под артобстрелом оказывают первую помощь взятым в плен боевикам ВСУ.
"Буквально несколькими минутами ранее эти рассчитывающие на милость победителей лица стреляли по нашим воинам, а после боя те спасают им жизни", – отметил он.
Ранее Кадыров назвал неуместными разговоры о придании спецоперации статуса мировой войны. По его словам, весь мир "не сошелся на НАТО и кучке стран", которые входят в этот военный блок, а многие крупные государства сохраняют нейтралитет относительно украинского конфликта.
Кадыров рассказал об участии своих несовершеннолетних сыновей в зоне СВО
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