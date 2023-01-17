Кадыров назвал неуместными разговоры о придании спецоперации статуса мировой войны

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Заявления различных экспертов, пытающихся навязать российской специальной военной операции на Украине статус мирового конфликта, являются неуместными, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, весь мир "не сошелся на НАТО и кучке стран", которые входят в этот военный блок, а многие крупные государства, включая Китай и Индию, сохраняют нейтралитет относительно украинского конфликта.

"Поэтому до Третьей мировой нам еще далеко. А если кто-то распинается, что "все мировое сообщество" против России и считает только НАТО мировым сообществом, то пусть считают это мировой войной", – написал политик в своем телеграм-канале по итогу прямого эфира в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Кадыров добавил, что Россия может спокойно противостоять блоку НАТО. Он также сообщил, что Запад отправляет на Украину старую списанную технику, которая не представляет существенной угрозы для ВС РФ.

Ранее Кадыров сообщал, что участие в спецоперации приняли свыше 21 тысячи чеченских бойцов. Сейчас на передовой находятся более 9 тысяч военнослужащих из республики.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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