Кадыров сообщил об участии в спецоперации более 21 тысячи чеченских бойцов

Фото: телеграм-канал "Kadyrov_95"

Свыше 21 тысячи чеченских бойцов приняли участие в спецоперации на Украине. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграм-канале.

"Заслушал доклад председателя парламента ЧР, начальника республиканского штаба СВО Магомеда Даудова. Он отметил, что с начала специальной операции в ней приняли участие свыше 21 тысячи чеченских бойцов", – написал он.

Кадыров также подчеркнул, что более 9 тысяч чеченских военнослужащих прямо сейчас находятся на передовой. Он отметил, что держит на особом контроле вопрос обеспечения бойцов и лично поддерживает с ними связь.

"Это позволяет оперативно решать любые проблемные вопросы и существенно повышает эффективность их работы", – заявил Кадыров.

Глава региона также сообщил, что Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова решает гуманитарные проблемы на освобожденных территориях. По его словам, фонд почти ежедневно передает местному населению продовольствие, одежду, средства гигиены и постельные принадлежности.

Ранее Кадыров назвал западную помощь Киеву рабочей схемой по отмыванию денег. Он заявил, что "до окопов" доходит не более 15% от всей суммы поддержки.

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