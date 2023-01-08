Кадыров опроверг информацию о гибели чеченских командиров в ходе спецоперации

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сообщения о гибели командиров из Чечни в ходе специальной военной операции являются недостоверными, заявил глава республики Рамзан Кадыров.

"В последние дни раскачиваются новости о якобы гибели <...> того или иного командира из Чеченской Республики, которые стойко выполняют свой профессиональный долг в Донбассе. <...> Наши отважные командиры в полном здравии и прекрасном расположении духа. Они настроены только на победу", – написал политик в своем телеграм-канале.

Кадыров также рассказал, что недавно расположение подразделений из Чечни на марьинском направлении посетил депутат Госдумы Адам Делимханов. Он отметил, что о подразделениях "Ахмат" и о качестве выполняемых ими задач отзываются в исключительно положительном ключе.

Ранее Кадыров сообщал, что ВСУ несут большие потери и деморализованы. В следствие чего украинское командование пытается восполнить потери неподготовленными новобранцами. По словам политика, тех, кто желает оказать сопротивление российским войскам, становится все меньше.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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