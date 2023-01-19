Кадыров опубликовал видео с попавшими в плен украинскими военными

Фото: телеграм-канал "Kadyrov_95"

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видео с украинскими военными, которые попали в плен в районе Белогоровки.

Трое бойцов ВСУ – Сергей Лымаренко, Василий Мулык и Илья Иванчук – рассказали, что подготовка мобилизованных новобранцев заключалась в том, чтобы "колоть дрова и копать ямы".

"Повестка, полигон, передовая – это неизменный алгоритм действий командования ВСУ. <...> Вместо военной подготовки люди, которые никогда в своей жизни не держали оружие в руках, выполняют хозяйственную работу", – написал Кадыров.

По словам главы Чечни, военнослужащие украинской армии рассказали, какая на самом деле обстановка царит в рядах ВСУ: многие бросают огневые позиции, не имеют оружия, провизии и толкового командования.

"Эти ребята пробыли на фронте от силы два дня, после чего наши бойцы любезно их приютили. Одного даже буквально на руках из леса вынесли из-за проблем с ногами, а уцелевшие сбежали, спасая свои шкуры", – подчеркнул он.

Ранее Кадыров сообщил, что бойцы полка спецназначения "Север-Ахмат" штурмом взяли опорный пункт украинской армии на марьинском направлении, включая укрепленные позиции. Глава Чечни подчеркнул, что данный рубеж является стратегически важным.



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