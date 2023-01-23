В ЛНР заявили о применении Киевом средств РЭБ в районе Кременной

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

ВСУ используют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подавления связи в районе города Кременная в ЛНР. Об этом в беседе с РИА Новости заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"В районе населенного пункта Кременная противник активно применяет средства РЭБ для подавления всех видов связи", – сказал он.

В декабре прошлого года главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный заявил, что объявление в РФ частичной мобилизации сорвало планы Киева по контрнаступлению в районе Кременной и Сватова.

Как в свою очередь объяснил командующий сухопутных войск ВСУ Александр Сырский, мобилизация позволила России чаще ротировать войска и освобождать время для отдыха и восстановления сил.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Российские артиллеристы подавили украинские расчеты в районе Кременной в ЛНР

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