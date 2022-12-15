Главком ВСУ заявил, что мобилизация в РФ сорвала планы по взятию Кременной

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Объявление частичной мобилизации в России сорвало планы Вооруженных сил Украины по контрнаступлению в районе Кременной и Сватова в Луганской Народной Республике. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный в интервью для журнала The Economist.

С ним согласился и командующий сухопутных войск ВСУ Александр Сырский. По его словам, ВС РФ обладают большим потенциалом с точки зрения "человеческого ресурса". Сырский также указал, что мобилизация позволила России чаще ротировать войска и освобождать время для отдыха и восстановления сил.

При упоминании новых волн мобилизации на Украине он уточнил, что в настоящее время под ружьем стоят свыше 700 тысяч украинцев, из которых 200 тысяч готовятся к участию в боевых действиях.

"Боеприпасы имеют решающее значение. Все в действительности зависит от количества поставок, это определяет успех сражения во многих случаях", – сказал Сырский.

Залужный призвал предоставить Украине вооружение и боеприпасы. По его словам, сейчас Киев не может проводить большие операции, хотя и работает над одной из них.

Залужный и Сырский предположили, что исход спецоперации будет зависеть от развития ситуации в ближайшие месяцы. При этом в качестве одного из вариантов действий главком ВСУ назвал возможность наступления на Мелитополь, чтобы после с помощью HIMARS нарушить пути снабжения российской группировки через Крым.

Ранее Залужный сравнил командующего группировкой российской армии в зоне спецоперации на Украине Сергея Суровикина с командирами времен императора Петра I. Он описал его фразой: "Одного взгляда на него достаточно, чтобы понять: либо ты выполнишь задание либо…" Залужный отметил, что подобную практику не удалось бы реализовать в работе с украинскими войсками.



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