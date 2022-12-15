Главком ВСУ сравнил генерала Суровикина с командующим времен императора Петра I

Фото: Минобороны РФ

Командующий группировкой российской армии в зоне спецоперации на Украине Сергей Суровикин производит впечатление командиров времен императора Петра I. Об этом в беседе с Economist заявил главком украинской армией Валерий Залужный.

"Одного взгляда на него достаточно, чтобы понять: либо ты выполнишь задание либо…", – сказал Залужный.

По его словам, подобную практику не удалось бы реализовать в работе с украинскими войсками, поскольку после событий в 2013–2014 годах командовать 50–60-летними военными стали лейтенанты в возрасте 21 года.

8 октября в Минобороны РФ сообщили, что командующим объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции на Украине назначен генерал армии Сергей Суровикин. До этого он командовал Южной группировкой российских войск в ходе спецоперации.

Позже Служба безопасности Украины объявила Суровикина в розыск. Ему были предъявлены обвинения по статье 110, части 3 Уголовного кодекса Украины ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины") за действия, совершенные лицом, являющимся представителем власти, и повлекшие тяжелые последствия.



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