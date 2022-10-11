Путин поздравил Суровикина с днем рождения

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Владимир Путин поздравил командующего объединенной группировкой войск в районе проведения СВО Сергея Суровикина с днем рождения. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, президент позвонил Суровикину и передал поздравления по телефону.

Командующему объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации 11 октября исполнилось 56 лет.

Суровикина назначили командующим объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции на Украине 8 октября. До этого он командовал Южной группировкой российских войск в ходе спецоперации.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!