В Кремле прокомментировали объявление в розыск на Украине ряда чиновников РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Кремле негативно оценили объявление Службой безопасности Украины ряда российских политиков в розыск. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Накануне СБУ объявила в розыск зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, официального представителя МИД РФ Марию Захарову, сенатора Валентину Матвиенко, министра обороны РФ Сергея Шойгу, директоров ФСБ Александра Бортникова, Росгвардии Виктора Золотова, главу МВД Владимира Колокольцева, официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и командующего объединенной группировкой войск в районе проведения СВО Сергея Суровикина.

Всем им предъявили обвинение по статье 110 Уголовного кодекса Украины ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"). Захарова, по данным МВД страны, скрывается от досудебного расследования с 14 марта 2022 года.

После этого глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту незаконного объявления в розыск Медведева и Суровикина. Расследование проведут в отношении конкретных сотрудников Службы безопасности Украины.



Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с преследованием Суровикина

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