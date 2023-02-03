ВСУ уничтожили сослуживцев, решивших сдаться в плен в ЛНР – Марочко

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Украинские военные уничтожили сослуживцев, решивших сдаться в плен в районе Кременной в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

Он рассказал, что после недолгого огневого контакта на взводном опорном пункте украинских боевиков вместо флага вывесили белую ткань. На открытых радиочастотах старший поста стал просить о возможности сдаться 12 военнослужащим.

После того как российские военные прекратили стрелять, ВСУ открыли огонь по позициям сослуживцев, захотевших сдаться в плен. По предварительной оценке, все погибли.

Ранее попавший в плен к российским военным боец 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Украины Виталий Лищук рассказал, что бойцы ВСУ открыли огонь из миномета по сослуживцам, которые решили сложить оружие.

По словам Лищука, еще одна мина с украинской стороны прилетела, когда военнослужащие подъезжали к больнице. Снаряд упал рядом с автомобилем.

Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что ЧВК взяла большое количество пленных в ходе специальной военной операции на Украине. По его словам, некоторые пленные были ранены и испуганы.

Он подчеркнул, что бойцы "Вагнера" не относятся жестоко к пленным, тем более к находящимся в заключении.



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