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Украинские военнослужащие намеренно портят военную технику и оборудование, чтобы избежать отправки на передовую. Об этом со ссылкой на добытые военными РФ рапорты и показания пленных пишет РИА Новости.

Военнослужащие РФ обнаружили рапорт у погибшего украинского бойца, который доводит до сведения командира, что его сослуживец преднамеренно портит радиорелейную станцию связи, вставляя в нее неподходящие запчасти. Согласно рапорту, из-за выведенной из строя станции связи, при отступлении из Артемовска, группировки ВСУ не смогли скоординировать свои действия.

Кроме того, пленный мобилизованный житель Одессы рассказал российским силовикам, что его сослуживец специально выводил из строя бронемашины, чтобы его подразделение не выдвигалось на передовую. По словам пленного, ответственный за обслуживание машин заливал в бензобак воду и сахар, выводя таким образом технику из строя.

Ранее в Народной милиции ЛНР рассказали о дезертирстве украинских военных у Кременной. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что некоторые украинские военнослужащие покидают оборонительные рубежи, не пытаясь оказать какое-либо сопротивление.

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