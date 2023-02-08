13:56Политика
Кадыров сообщил, что армия РФ отбила у ВСУ укрепрайон в районе Берестового
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Российские силы отбили у украинских бойцов укрепрайон близ Берестового, сообщил лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
"В районе села Берестового ДНР в результате грамотно спланированных действий бойцы спецназа "Ахмат" совместно с воинами второй бригады второго армейского корпуса МО РФ отбили у натовских бандитов и украинских нацистов хорошо оборудованный укрепрайон", – говорится в его публикации.
Кадыров обратил внимание на то, что вражеским войскам был нанесен существенный урон.
Ранее командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов рассказал, что украинское командование перебрасывает дополнительные силы с западной части страны в Донбасс.
По его словам, украинские войска занялись подготовкой второй линии обороны в ЛНР перед возможным отступлением. ВСУ не желают сдавать занятые позиции, в результате чего несут серьезные потери, добавил он.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Три бригады ВСУ попали под удар огнеметных систем РФ на краснолиманском направлении
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