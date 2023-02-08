Российская армия уничтожила более 140 бойцов ВСУ на донецком направлении

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны РФ рассказало об успешном наступлении российской армии на донецком направлении. Об этом сообщается в ежедневной сводке ведомства, которая была опубликована в его официальном телеграм-канале.

"На донецком направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов и огневого поражения Южной группировки войск за сутки уничтожено более 140 украинских военнослужащих, один танк, три пикапа, три автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", – говорится в публикации.

Также российские войска ликвидировали два склада ВСУ с боеприпасами вблизи Авдеевки и Славянска.

Ранее стало известно, что подразделения ВС РФ и ЧВК "Вагнер" ведут бои в городской черте Артемовска, российским силам уже удалось занять несколько улиц.

Командир отряда спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов также отметил, что российская армия продвигается к трассе Артемовск – Константиновка. Он пояснил, что эта дорога является единственным путем сообщения заблокированных в городе украинских подразделений с тылом.

В ночь на 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

ВС РФ уничтожили несколько огневых точек ВСУ в зоне СВО

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