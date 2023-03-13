В МО РФ сообщили об отражении морпехами Черноморского флота нападения украинской ДРГ

Фото: Минобороны РФ

Морским пехотинцам Черноморского флота России в зоне проведения спецоперации удалось отразить атаку диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

Согласно информации министерства, разведка смогла установить местонахождение украинской ДРГ. Морские пехотинцы благодаря огню из ПТРГ, артиллерии и танков Т-90М "Прорыв" сорвали нападение украинской группы "за считаные минуты".

Ведомство уточнило, что расчеты беспилотных летательных аппаратов вели корректировку огня, все цели удалось ликвидировать.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что все необходимые квалификации нападению украинских диверсантов на жителей сел в Брянской области были даны. Он отметил, что Владимир Путин обсуждал произошедшее на заседании Совета безопасности РФ 3 марта.

В результате атаки сел Любечане и Сушаны погибли два человека.

Одним из раненных диверсантами оказался юный житель Брянской области Федор. Пострадавшего наградили медалью "Доблесть и отвага" за спасение двух девочек.

Предполагалось, что нападение совершили участники двух украинских ДРГ. "Русский добровольческий корпус" также фигурировал при выяснении обстоятельств ЧП.

Владимир Путин назвал произошедшее в Брянской области "очередным террористическим актом". Президент напомнил, что украинские диверсанты открыли огонь по гражданским лицам.

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