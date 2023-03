Экс-советник Пентагона заявил, что американские СМИ стали чаще признавать провалы ВСУ

Фото: ТАСС/АР/Evgeniy Maloletka

Американские СМИ начали критиковать действия украинского президента Владимира Зеленского. Это демонстрирует желание Вашингтона отойти от будущего провала на Украине, рассказал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

"В администрации начинают поговаривать, что все идет наперекосяк, Украина разваливается, а американцы не справились, и им пора уходить. Через СМИ американцам пытаются постепенно донести это", – цитирует его YouTube-канал журналиста Стефана Гардена.

На основе последних материалов в газетах The New York Times и The Washington Post о потерях украинских войск можно сказать, что Киев "не готов к победе", а Штаты – постоянно спонсировать прокси-войну против РФ, полагает экс-советник Пентагона.

По словам американского полковника, у ВСУ истощается человеческий ресурс, а некоторых солдат глава Украины "бросает под российский огонь".

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что в этом году в ситуации на Украине произойдет "некий перелом". Он подчеркнул, что в последние месяцы военные действия проходят "очень статичным способом". Также чешский лидер отметил, что в 2023 году продолжатся попытки разрешить ситуацию на Украине.

