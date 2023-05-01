Российские силы продвинулись на 120 метров в Артемовске – Пригожин

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Российские военные продвинулись примерно на 120 метров в Артемовске, заявил основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин. Запись его заявления публикует пресс-служба бизнесмена в телеграм-канале.

"Продвинулись в Бахмуте (украинское название Артемовска. – Прим. ред.) до 120 метров, 45 тысяч метров квадратных захвачены нашими подразделениями", – сообщил он.

Ранее военнослужащий ЧВК "Вагнер" отметил, что до полного освобождения Артемовска штурмовикам осталось пройти порядка 1,5 километра по городской застройке.

До этого один из эвакуированных жителей Артемовска рассказал, как бойцы ВСУ размещали артиллерийские и другие огневые позиции в жилых домах, а также медицинских и образовательных учреждениях города.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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