Экс-разведчик США заявил, что Киев потерял 80% от изначального состава ВСУ

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Регулярная украинская армия насчитывала 260 тысяч человек, однако на сегодняшний день 80% из них погибли, были взяты в плен или ранены. Об этом сообщил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

По его словам, Киеву не удастся восполнить потери украинских войск.

"С таким же уровнем подготовки уже не найти им замены", – цитирует американского военного YouTube-канал Judging Freedom.

Военный отметил, что Вооруженные силы РФ подготовлены и оснащены, а в украинские войска входят плохо обученные мобилизованные граждане.

По мнению Риттера, Украина находится в трагической ситуации. Президент страны Владимир Зеленский говорит о контрнаступлении, однако Киев не сможет начать его, заключил он.

До этого глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ готовы к началу контрнаступления, они находятся в ожидании решения командования. Он указал, что ВСУ получили танки Leopard 2, Abrams и Challenger. По словам главы украинского ведомства, техника частично передана.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что украинские войска могут начать контрнаступление после 2 мая. Также бизнесмен не исключил вероятность начала украинского контрнаступления 9 мая. Сам факт наступления он назвал неизбежным.

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