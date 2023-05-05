11:55Политика
В Кремле не стали комментировать заявление Пригожина о выводе бойцов ЧВК из Артемовска
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать слова основателя частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгения Пригожина о выводе бойцов группы из Артемовска, сославшись на невозможность обсуждения данных о спецоперации. Об этом сообщает RT.
По словам Пескова, в Кремле уже ознакомились с заявлением Пригожина. Ранее он заявил, что намерен вывести ЧВК "Вагнер" из Артемовска 10 мая из-за нехватки боеприпасов. По словам предпринимателя, группа несет большие потери в зоне СВО.
"Но я не могу это комментировать, потому что это касается хода специальной военной операции", – заявил представитель Кремля.
В ходе своего обращения на фоне нескольких десятков погибших бойцов Пригожин потребовал от министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова предоставить группе боеприпасы. Предприниматель аргументировал, что при стопроцентной обеспеченности ЧВК группа теряет в пять раз меньше военных.
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