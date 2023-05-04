Пригожин оценил возможность применения ядерного оружия после атаки беспилотников на Кремль

Фото: пресс-служба компании "Конкорд"/ТАСС

О применении ядерного оружия в ответ на атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Кремль не может идти речи. Об этом заявил основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Как человек радикально настроенный, я могу сказать, что о применении ядерного оружия в ответ на беспилотник, конечно, никакой речи быть не может", – цитируют бизнесмена в телеграм-канале его пресс-службы.

Руководитель группы пояснил, что прежде всего необходимо уточнить причастных к инциденту лиц и узнать, как могло произойти подобное. После выяснения обстоятельств РФ, по его словам, должна стать мировым лидером по созданию беспилотников и ответить противнику аналогичным образом.

Сейчас же, заявил Пригожин, РФ грозится ядерной войной в ответ на "детский беспилотник".

Как сообщалось ранее, попытавшиеся атаковать кремлевскую резиденцию президента РФ в ночь на 3 мая БПЛА были сбиты военными. В результате происшествия никто не пострадал. В момент атаки беспилотников Путина в Кремле не было, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Произошедшее в Кремле назвали спланированным терактом и покушением на российского лидера. По информации российских властей, попытку атаковать объект предприняла Украина.

При этом президент Украины Владимир Зеленский, комментируя произошедшее, пояснил, что страна не причастна к случившемуся. По его словам, армия страны ведет вооруженные бои только в пределах Украины.



Меры безопасности в Кремле будут усилены после инцидента с беспилотником – Песков