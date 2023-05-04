Песков объяснил причину, по которой информацию о нападении на Кремль дали отдельно

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Информация о попытке беспилотников атаковать кремлевскую резиденцию была дана отдельно, так как в тот момент шла оперативная оценка произошедшего сотрудниками спецслужб, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вчера проходила еще в это время, когда мы с вами говорили, оперативная оценка специальными службами и так далее, поэтому мы приняли решение отдельно выпустить сообщение", – передает его слова РИА Новости.

Ранее Песков сообщил, что Владимир Путин, узнав о произошедшем, сохранял спокойствие и сдержанность. Он добавил, что российский лидер всегда демонстрирует четкость в оценках и командах, которые он раздает.

В ночь на 3 мая российским военным удалось сбить два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые намеревались нанести удар по кремлевской резиденции. В Кремле произошедшее назвали спланированной террористической акцией и покушением на российского лидера накануне Дня Победы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев не имеет никакого отношения к произошедшему. По его словам, армия страны ведет вооруженные бои только на своих территориях.

После этого СК РФ возбудило уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса РФ "Террористический акт".



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